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Власти Екатеринбурга разрабатывают систему обратной связи с горожанами

Глава администрации города Алексей Орлов сообщил, что она будет называться "Активный Екатеринбург"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга разрабатывают систему "Активный Екатеринбург", которая позволит наладить обратную связь с горожанами. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Орлов на пресс-конференции в четверг.

"Мы активно разрабатываем систему <…> "Активный Екатеринбург". Она будет включать в себя сайт и мобильное приложение. <…> Cистема должна стать дополнительным каналом обратной связи жителей с местными органами самоуправления. Думаю, в первую очередь, это будут вопросы работы общественного транспорта, вопросы благоустройства, функционирование нелегальных парковок", - сказал Орлов.

Также он добавил, что создание подобной системы позволит горожанам активнее участвовать в решении текущих вопросов. Эта система рассматривается местными властями, как площадка для проведения общегородских голосований и опросов.

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