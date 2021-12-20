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Сертификат в тренажерный зал смогут получить жители Свердловской области за вакцинацию

Для получения сертификата они должны привиться от COVID-19 в торговых центрах с 22 декабря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Жители Свердловской области, привившиеся от ковида в торговых центрах с 22 декабря, смогут получить сертификат на неделю бесплатного посещения тренажерного зала в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава в понедельник.

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"С 22 декабря в десяти пунктах, расположенных в крупных торговых центрах Екатеринбурга, запускается новогодняя акция: жители, сделавшие прививку против COVID-19, получат сертификат на неделю бесплатного посещения любого тренажерного зала известной сети фитнес-центров в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 19 декабря, в регионе за сутки зарегистрирован 621 случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию - 191 864, выписаны 165 534 человека, умерли 9 058 пациентов.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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