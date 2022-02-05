Движение грузовиков до 30 тонн возобновят на зимниках в Октябрьском районе в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 февраля. /ТАСС/. Движение грузовиков от 15 до 30 тонн по зимним автомобильным дорогам общего пользования, ограниченное ранее в связи с потеплением, возобновляется в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"В связи с изменением прогноза погоды с 12.00 (10:00 мск - прим. ТАСС) 05.02.2022 года снимаются ограничения на зимних автомобильных дорогах общего пользования Октябрьского района. Движение автомобильного транспорта по зимним автомобильным дорогам Октябрьского района будет осуществляться в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

Ранее в ведомстве предупреждали о решении ограничить на территории района с 3 по 7 февраля из-за установившейся теплой погоды грузоподъемность зимников с 30 тонн до 15 тонн в дневное время. Зимники и ледовые переправы связывают отдаленные поселения автономного округа с крупными городами, до которых в теплое время года жители могут добраться водным или воздушным транспортом.

В настоящее время в Октябрьском районе температура воздуха составляет около 18 градусов мороза.