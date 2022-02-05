Энергетики восстановили нарушенное энергоснабжение в микрорайоне Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили энергоснабжение в микрорайоне Уктус в Екатеринбурге, нарушенное из-за повреждения двух кабельных линий при несогласованных буровых работах. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе компании "Россети Урал".

"В 22:00 (20:00 мск) "Россети Урал" - "Екатеринбург" завершили аварийно-восстановительные работы и вернули электроснабжение в дома жителей микрорайона Уктус. <…> Энергетики оперативно прибыли на место для ликвидации последствий, однако из-за тяжести повреждения, работы проводились весь день. На текущий момент все потребители запитаны", - сказали в пресс-службе.

Ранее в компании сообщили, что ночью произошло технологическое нарушение, в результате которого были частично обесточены потребители микрорайона Уктус - всего было зафиксировано отключение в восьми многоквартирных домах. Причиной инцидента стало повреждение двух кабельных линий 10 кВ на глубине 5 м под землей при проведении несогласованных буровых работ другой организацией.

В компании отметили, что повреждения нанесли серьезный ущерб как энергокомпании, так и жилой инфраструктуре микрорайона.

"Халатное отношение организаций к процессу согласования с энергетиками строительных работ в охранных зонах электрических сетей влечет за собой риск массовых отключений электроэнергии в жилых домах и объектах социального значения. Кроме того, это несет прямую угрозу здоровью и жизни производителя несогласованных работ", - подчеркнули в пресс-службе.