Челябинский коксохимический завод "Мечела" модернизирует две коксовые батареи к 2026 году

Планируется, что за счет этого выбросы вредных веществ в атмосферу будут снижены на 40%

ЧЕЛЯБИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Завод "Мечел-кокс" (входит в группу "Мечел") к 2026 году полностью модернизирует коксовые батареи №1 и №2. Планируется, что за счет этого выбросы вредных веществ в атмосферу будут снижены на 40%, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Челябинской области.

"До 2026 года эти коксовые батареи будут полностью модернизированы (они сейчас остановлены). За счет этого будет достигнут существенный экологический эффект. Уже за счет остановки коксовых батарей и ряда других мероприятий эффект составил порядка 20% снижения выбросов. Рассчитываем на удвоение этого эффекта по итогам всех работ до 2026 года", - цитирует губернатора пресс-служба.

По данным пресс-службы, в 2024 году предстоит начать масштабную реконструкцию коксовой батареи №1. Для производства кокса на агрегате установят обновленную систему нагрева. Вместо доменного газа запустят подачу коксового - использование такого топлива снижает количество вредных веществ. Такое же переоборудование пройдет и на коксовой батарее №2.

Губернатор подчеркнул, что главная цель заключается в том, чтобы сделать Челябинск чистым городом, а этого можно достичь, только завершив реконструкцию и модернизацию всех технологических переделов крупнейших предприятий.

Завод "Мечел-кокс" занимается производством коксохимической продукции. Он обеспечивает производственные потребности предприятий компании "Мечел", а также реализует свою продукцию на внутреннем и внешнем рынках. "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Ее продукция поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.

Челябинская область - крупный промышленный центр. В регионе зарегистрировано свыше 90 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы предприятий региона в атмосферу зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ - фенола, диоксида азота, формальдегида.