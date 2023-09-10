Полпред УрФО проголосовал на выборах губернатора Тюменской области

Свои голоса на выборах также отдали главы Тюменской области, Югры и Ямала

ТЮМЕНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев проголосовал на выборах губернатора Тюменской области, которые проходят в регионе. Он отдал свой голос на избирательном участке №2076 в Аграрном госуниверситете Северного Зауралья в Тюмени, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня избирается губернатор Тюменской области. Активно идет голосование во всех трех субъектах России. Тем не менее, еще 2,5 часа до окончания голосования, поэтому я обращаюсь ко всем жителям и Ямала, и Югры, и Тюменской области - если кто-то по каким-то причинам еще не посетил избирательный участок, обязательно это надо сделать, это наша гражданская позиция", - сказал он.

Главы Тюменской области, Югры и Ямала Александр Моор, Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов уже приняли участие в выборах губернатора региона - таким образом, все губернаторы, имеющие право проголосовать на выборах в Тюменской области, отдали свой голос.

По данным облизбиркома явка избирателей на выборы губернатора в Тюменской области на 12:00 мск, составляет 29,23%. Это ниже, чем на предыдущих выборах тюменского губернатора в 2018 году, когда явка составила 32,58%. Председатель облизбиркома Игорь Халин отметил, что выборы губернатора проходят без нарушений. Голосование в Тюменской области проходит в один день - 10 сентября 2023 года, избирательные участки работают с 8:00 (6:00 мск) до 20:00 (18:00 мск).

Выборы губернатора Тюменской области проводятся по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, следует из избирательного кодекса региона. В регионе задействовали 64 территориальных и 2 005 участковых избирательных комиссии. Избирательная комиссия Тюменской области зарегистрировала четырех кандидатов, выдвинутых для участия в выборах на пост губернатора региона, среди них действующий губернатор Тюменской области Александр Моор, кандидат от КПРФ Иван Левченко, от ЛДПР - Денис Садовников, от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - Владимир Пискайкин.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах России. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.