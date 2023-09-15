В Югре контрактникам увеличили разовую выплату

Она составит 400 тыс. рублей, сообщила губернатор Наталья Комарова

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа будут выплачивать 400 тыс. рублей гражданам, заключившим в регионе контракт для участия в специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Югры.

"Отмечу решение правительства Югры, принятое сегодня, о повышении эффективности мер поддержки участников специальной военной операции. Денежная выплата при заключении контракта о прохождении военной службы будет составлять 400 тыс. рублей, ранее 250 тыс. рублей. При увольнении с военной службы - 100 тыс. рублей, ранее - 250", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.

По ее словам, теперь выплата 150 тыс. рублей из регионального бюджета указанной категории граждан будет предоставляться за каждые два месяца службы, ранее они ее получали один раз в четыре месяца.