На трассе в Челябинской области сняли ограничение движения

Его вводили из-за снегопада

ЧЕЛЯБИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Ограничение движения автобусов, грузовиков и такси на участке федеральной трассы М-5 в горнозаводской зоне Челябинской области, введенное из-за снегопада, снято. Об этом сообщили пресс-службе управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

"Ранее введенное временное ограничение движения на участке федеральной трассы км 1548 - км 1779 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск снято", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе управления дорог "Южный Урал" сообщали, что причиной ограничения стали неблагоприятные метеорологические явления - сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, плохая видимость.