На Урале открылся первый институт транспортного машиностроения и цифровых технологий

В 2024 году начнется набор на образовательную программу "Инжиниринг и информационные технологии в транспортном машиностроении"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Институт транспортного машиностроения и цифровых технологий открылся впервые в Уральском регионе на базе Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"Институт со своим научно-производственным корпусом, в котором будут трудиться ученые и студенты, открылся при участии ведущих предприятий отрасли и имеет все шансы стать главной образовательной и научно-производственной площадкой Уральского региона, способной утолить кадровый голод предприятий в сфере транспортного машиностроения", - рассказали в пресс-службе.

Первый набор абитуриентов пройдет в 2024 году на образовательную программу "Инжиниринг и информационные технологии в транспортном машиностроении", в последующие годы количество профилей и специализаций расширится. В состав института также войдут лаборатории и научно-исследовательские центры. Институт станет экспериментальной площадкой и базой для апробации научных инноваций и реализации современных технологий обучения, основой конгломерата научно-исследовательской деятельности и профессионального образования в регионе.

"В условиях импортозамещения, острой нехватки кадров с инженерным мышлением нужны специалисты, способные адаптироваться к современным технологиям производства и обеспечить технологическое развитие отрасли транспортного машиностроения. Синергия взаимодействия вуза с индустриальными партнерами поможет решить эти задачи", - говорит ректор УрГУПС Александр Галкин, его цитирует пресс-служба.

Как отметили в пресс-службе, проект позволит снизить зависимость от зарубежных технологий и продукции транспортного машиностроения, укрепить репутацию Урала как региона с высококонкурентным уровнем промышленности транспортного машиностроения, подготовить высококвалифицированных специалистов, а также внедрить научные разработки на целевых предприятиях транспортного машиностроения.

Новый институт базируется на территории нескольких этажей научно-производственного комплекса УрГУПС, рассказали в пресс-службе, добавив, что планируется открытие целого спектра образовательных программ, расширение сферы деятельности и производственных мощностей, проведение фундаментальных научных исследований, привлечение внимания отечественных и зарубежных партнеров.