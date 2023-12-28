Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100

ТАСС, 28 декабря. Авиакомпания "Россия" запустила прямые рейсы из Сургута в Красноярск, полеты начнутся с 1 января и будут осуществляться два раза в неделю. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта Сургута.

"С 1 января 2024 года авиакомпания "Россия" расширяет маршрутную сеть из Сургута и приступает к выполнению полетов в Красноярск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы запланированы дважды в неделю - по понедельникам и четвергам. Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100.