Участники чемпионата "Лесоруб 2018" поборются на Урале за самый большой призовой фонд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Участники VI чемпионата России среди вальщиков леса "Лесоруб 2018" поборются в Екатеринбурге за самый большой в истории соревнований призовой фонд. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.
Чемпионат пройдет на площадке международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО" 19-20 сентября. Участники будут соревноваться как в индивидуальном, так и в групповом зачетах. Оценивать навыки вальщиков леса будут более 25 судей.
"У нас самый большой призовой фонд из всех предыдущих проведенных чемпионатов", - сказал Пересторонин.
Согласно постановлению правительства Свердловской области, общий призовой фонд чемпионата России среди вальщиков леса составляет 4,5 млн рублей. В индивидуальном зачете группы ручной валки приз за первое место составит 350 тыс. рублей, за второе место - 270 тыс. рублей и порядка 230 тыс. рублей за третье место. Операторы форвардеров и операторы харвестеров смогут выиграть по 250 тыс. рублей за первое место, по 220 тыс. рублей за второе место и по 195 тыс. рублей за третье место.
К участию в соревнованиях уже заявилось порядка 30 команд. Свердловскую область будут представлять две команды. "Как правило, такой чемпионат проходит на нескольких площадках. Нам удалось, используя площадку "Екатеринбург-ЭКСПО", впервые объединить это все в одном месте", - отметил Пересторонин.
Как рассказал ректор Уральского государственного лесотехнического университета Андрей Мехренцев, после выполнения упражнений участники и гости соревнований высадят в Шарташском лесопарке Екатеринбурга 6 тыс. деревьев. "Приглашаем принять участие мужчин, которые 20 сентября станут отцами", - уточнил он.