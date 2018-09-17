Прокуратура проведет проверку по факту смерти ученика гимназии Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Прокурорская проверка организована по факту гибели ученика пятого класса гимназии №47 Екатеринбурга. Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе прокуратуры Свердловской области.
"Прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала проверку по факту гибели ученика пятого класса гимназии № 47 Екатеринбурга. По предварительной информации, в понедельник во время урока учительница заметила, что у одного из учеников класса текут слезы. Учащийся пояснил, что у него сильно болит голова, после чего учительница в сопровождении других учеников отправила ребенка в медпункт. Медицинский работник вызвал бригаду скорой медицинской помощи, бригада скорой помощи доставила мальчика в больницу, где, несмотря на усилия врачей, учащийся гимназии скончался", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сказали, что по имеющейся информации, семья положительная, ребенок учился на "отлично". "По предварительным данным, сегодня занятий физической культуры в классе, в котором обучался гимназист, не было. Точная причина смерти будет установлена после получения результатов судебно-медицинской экспертизы", - отмечается в сообщении.
В пресс-службе СУ СК РФ по региону добавили, что следователями также организовано проведение доследственной проверки по факту смерти ребенка.