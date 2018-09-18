Жители Челябинска жалуются на переполненные контейнеры во дворах после закрытия свалки

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство экологии Челябинской области получает большое количество жалоб от жителей областного центра на переполненные мусором контейнеры во дворах после закрытия городской свалки и отзыва у МУП "Горэкоцентр" лицензии на захоронение отходов. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе министерства, отметив, что причина плохого вывоза мусора - в недобросовестной работе перевозчиков.

"В Министерство экологии Челябинской области поступает большое количество обращений от жителей <...> с жалобами на переполненные мусором контейнерные площадки в городе Челябинске. На данный момент, в связи с закрытием городской свалки, министерство экологии дает разъяснения: все твердо-бытовые и коммунальные отходы из города вывозятся на два альтернативных полигона. <...> Проблемы с вывозом твердых бытовых и коммунальных отходов с городских контейнерных площадок связаны, в первую очередь, с недобросовестными перевозчиками, которые отказываются выполнять обязательства, взятые перед населением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство области, Министерство экологии региона и городская администрация приняли решение отстранять от вывоза мусора те компании, которые отказываются выполнять свои обязательства. Кроме того, все материалы чиновники намерены передавать в прокуратуру.

Как сообщалось ранее, лицензию МУП "Горэкоцентр" аннулировал суд по иску Росприроднадзора "за нарушения в работе городской свалки". Действие документа истекло 16 сентября.

По данным правительства региона, Челябинская городская свалка прекратила работу 11 сентября. С этой даты мусор стали вывозить на полигоны в Полетаево и Урефты.

Челябинская свалка, существующая с 40-х годов XX-го века, занимает более 50 га в черте города, объем накопленных отходов составляет 16 млн куб. м. Ее планируется рекультивировать.