В Тюмени открылся IX нефтегазовый форум

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Тюменский нефтегазовый форум открылся в городском технопарке, его участниками, как ожидается, станут более 2 тыс. человек, а также около 400 российских и иностранных компаний, передает корр. ТАСС.

В начале форума участники пленарного заседания осмотрели выставку, на которой представлены различные разработки в нефтегазовой отрасли. Самые большие стенды организовали "Сибур", "Роснефть", "Лукойл" и Тюменский индустриальный университет. В обходе участвовали губернатор Тюменской области Александр Моор, первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер, гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, а также председатель совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.

"Нефтегазовая промышленность сейчас стоит перед рядом глобальных вызовов, от ответов на которые зависит дальнейшее ее развитие. <…> Сейчас в регионе действуют крупные перерабатывающие и нефтехимические заводы. Там используется сырье из северных округов, благодаря этому расширяется межрегиональная интеграция. Такая экономика способствует специализации регионов и скрепляет межрегиональные связи, глобальная интеграция строится на цепи межрегиональных связей", - сказал Моор на открытии пленарного совещания.

IX Тюменский нефтегазовый форум проходит в Тюменском технопарке с 19 по 20 сентября. Это ежегодное деловое мероприятие, которое собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, специалистов отрасли, ученых и инженеров, производителей оборудования и представителей сопутствующего бизнеса. Традиционно в ходе форума проходят закупочные сессии, также будут подписаны контракты и дорожные карты к действующим соглашениям. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет.

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