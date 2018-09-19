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Ямальское предприятие выплатило работникам более 17 млн руб. долга по зарплате

По данным прокуратуры, средства не были выплачены 120 работникам за июль и август 2018 года

ТАСС, 19 сентября. Предприятие ООО "Горстрой" полностью выплатило более 17 млн рублей долга по зарплате работникам в городе Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщается в среду на сайте прокуратуры региона.

"Прокуратура г. Новый Уренгой провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности ООО "Горстрой". <…> В результате проверки задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме на сумму более 17 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, зарплата не была выплачена 120 работникам за июль и август 2018 года. Сумма долга превысила 17 млн рублей. Должностные лица предприятия не принимали никаких мер для погашения задолженности. Двое из них привлечены к дисциплинарной ответственности.

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