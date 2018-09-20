Партия из 30 танков Т-72Б3 поступит на вооружение ЦВО в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Партия из тридцати танков Т-72Б3 поступит на вооружение мотострелкового соединения Центрального военного округа в Оренбургской области в 2019 году. Об этом в четверг журналистам сообщил начальник автобронетанковой службы округа полковник Андрей Терюхов.

"Ожидаем получить в 2019 году по гособоронзаказу партию из 30 танков Т-72Б3 для комплектования еще одного танкового батальона одной из мотострелковых бригад округа. Бронетехника поступит на вооружение танкового батальона тяжелой мотострелковой бригады, дислоцированной в Оренбургской области", - сказал Терюхов.

Как ранее сообщал командующий войсками округа генерал- лейтенант Александр Лапин, в 2018 году планируется вывести их оснащенность современным вооружением и техникой в частях округа на уровень не менее 54%, а к 2020 году выйти на 70%. В 2017 году в войска округа поступили свыше 1 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения и техники. Это позволило перевооружить на новые образцы две воинские части и 19 подразделений.

На модернизированном танке Т-72Б3 установлена цифровая система управления шасси, обеспечивающая автоматизированный контроль работы силовой установки, трансмиссии и режимов автоматического переключения передач. Машина вооружена 125-миллиметровой пушкой и двумя пулеметами для поражения живой силы противника и низколетящих целей.