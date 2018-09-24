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СК начал проверку после сообщений СМИ о вечеринке с раздеванием первокурсников в Тюмени

Согласно публикации, студенты, отмечавшие поступление в университет, раздевались на сцене одного из ночных клубов

ТЮМЕНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Следователи начали проверку после появления в СМИ информации об инциденте со студентами, которые отмечали в ночном клубе в Тюмени поступление в университет. Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, из содержания которой следует, что 22 сентября студенты-первокурсники, отмечавшие поступление в университет, раздевались на сцене одного из ночных клубов в городе Тюмени. По данному факту организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, если информация подтвердится, будет дана правовая оценка должностным лицам, а также организаторам мероприятия.

На официальной странице Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что вуз не имеет отношения к данному мероприятию. "Единственная вечеринка для первокурсников ТюмГУ, организованная нашим университетом, состоялась 14 сентября. То, что произошло 22 сентября, - не наша история", - говорится в сообщении. 

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