Россельхознадзор обнаружил в Тюменской области загрязненный пометом участок площадью 13 га

ТЮМЕНЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономному округу выявило в Тюменском районе Тюменской области загрязненный куриным пометом участок площадью более 13 га. Собственником земли является птицефабрика "Боровская", сообщается во вторник в пресс-релизе ведомства.
"Проведен плановый осмотр сельскохозяйственного угодья площадью 153,5 га, расположенного в Тюменском районе. Собственником земли является ПАО "Птицефабрика "Боровская". Установлено, что часть участка площадью 13,3 га загрязнена птичьим пометом", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, отходы производства складируются с помощью бульдозеров на поверхности участка без гидроизоляции и защиты от атмосферных осадков.
"Все вредные микроорганизмы, содержащиеся в помете, могут попасть в почву и нанести ущерб сельскохозяйственным угодьям. В отношении организации будет проведено контрольное мероприятие с целью привлечения виновных лиц к ответственности", - уточнили в пресс-службе.