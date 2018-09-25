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"Угон" Як-52 в Тюменской области

Суд в Екатеринбурге компенсировал двум экс-фигурантам дела об угоне Як-52 по 15 тыс. руб.

В 2015 году по факту угона самолета в отношении физика-ядерщика Ильи Кудряшова и пилота Ромаза Шермардини возбудили уголовное дело, в июле 2016 года оно было закрыто

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил иски о компенсации морального вреда физика-ядерщика Ильи Кудряшова и пилота Ромаза Шермардини, которых подозревали в угоне самолета Як-52 с аэродрома авиаклуба ДОСААФ в городе Ишим Тюменской области. Как сообщил во вторник ТАСС адвокат Дмитрий Панов, подвергшимся незаконному уголовному преследованию должны теперь выплатить по 15 тыс. рублей.

"Угон" Як-52 в Тюменской области

Инцидент произошел 21 июня 2015 года. С аэродрома в городе Ишим без разрешения взлетели отстраненные от полетов Gardan GY-80-160 и Як-52. По факту угона Як-52 в отношении Кудряшова и Шермардини было возбуждено уголовное дело. При этом, по данным Кудряшова, у него имелись документы о приобретении самолета за 800 тыс. рублей у представителя местного ДОСААФ Валерия Белявского. Уголовное преследование было прекращено в июле 2016 года.

"Представитель Уральской транспортной прокуратуры предположил, что 10 тыс. рублей будет достаточно за полтора года переживаний и ограничений, но суд вынес решение о выплате 15 тыс. рублей каждому. Изначально иск заявлялся на 3 млн рублей каждому", - сказал Панов, уточнив, что пострадавшие собираются обжаловать данное решение и предъявить свои материальные требования.

По словам Панова, из-за уголовного преследования Шермардини потерял работу, а Кудряшов лишился возможности полететь в космос. "Илья должен был отправиться в космос в качестве космонавта-ученого, но в связи с уголовным преследованием он был исключен из отряда", - пояснил адвокат, добавив, что приобретенный Кудряшовым самолет Як-52 нужен был как раз для налета часов.

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Россия"Угон" Як-52 в Тюменской областиСвердловская область
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