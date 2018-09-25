Челябинский губернатор предложил сохранить областные льготы пожилым людям

ЧЕЛЯБИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский внес в региональное законодательное собрание предложение сохранить действующие в регионе льготы для мужчин с 60 лет и для женщин с 55 лет. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе главы региона.

"Направленные Борисом Дубровским в Заксобрание предложения устанавливают, что региональные льготы, как и сегодня, будут предоставляться с 60 лет для мужчин и с 55 лет для женщин и не будут привязаны к параметрам пенсионного возраста. Соответствующие поправки будут рассмотрены и утверждены депутатами Заксобрания на этой неделе, очередное заседание состоится в четверг, 27 сентября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе областных льгот числятся ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы; 70-процентная скидка на проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении; 50-процентная скидка на проезд на общественном транспорте для садоводов; единовременная материальная помощь на текущий и капитальный ремонт жилья и т.д.