Ребенок получил сотрясение мозга во время рейса Nordwind из Симферополя в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Ребенок получил сотрясение мозга, упав в самолете авиакомпании Nordwind, выполнявшем в ночь на вторник рейс из Симферополя в Екатеринбург. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга.

"Девочка была доставлена в детскую городскую клиническую больницу №9. По предварительным данным, ребенок упал в самолете, ударился головой и получил сотрясение головного мозга", - сказала собеседница агентства.

Рейс выполняла авиакомпания Nordwind. Как пояснил ТАСС директор по PR авиакомпании Александр Сухоруков, ребенок возрастом около двух лет летел с мамой. "Ребенок баловался, проводники неоднократно делали маме замечания, на которые та не реагировала. Ребенок побежал по проходу, споткнулся, упал и ударился лбом до крови, это было в условиях обычного полета, никакой турбулентности", - отметил Сухоруков.

Он добавил, что среди пассажиров рейса оказался профессиональный врач, он обработал рану и остановил кровь, ребенок сознания не терял. "Врач рекомендовал по прилету обратиться к специалисту, чтобы исключить сотрясение мозга или загноение раны. Мать и ребенок вышли из самолета вместе со всеми пассажирами", - уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе международного аэропорта Кольцово ТАСС пояснили, что ребенок, летевший рейсом авиакомпании Nordwind из Симферополя в Екатеринбург, госпитализирован из аэропорта в 00:50 вторника (22:50 мск понедельника).