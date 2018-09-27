Прокурор просит четыре года колонии учредителю завода в Нижнем Тагиле за невыплату зарплат

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Государственный обвинитель в четверг в ходе судебных прений запросил четыре года лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей сособственнику Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, работники которого пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат. Об этом в четверг сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Работники завода в ходе "Прямой линии" с президентом РФ в июне 2017 года пожаловались, что им отказываются платить зарплату.

"Гособвинитель прокуратуры области выступил в судебных прениях по уголовному делу в отношении сособственника Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий Дениса Кокорина и ориентировал суд на назначение наказания подсудимому в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила назначил оглашение приговора на 15 октября", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с декабря 2015 года по январь 2017 года на предприятии возникла задолженность по зарплатам на общую сумму около 7,5 млн рублей.

По версии следствия, с апреля 2013 года по июль 2015-го Кокорин являлся директором завода, а также собственником 50% акций. Он разработал план с целью вывода денежных средств завода на подконтрольную фирму, обвиняемым было выведено свыше 22,9 млн рублей в счет оплаты товаров, которые не были поставлены. Кроме того, с октября 2016 года по январь 2017-го, зная о задолженности по уплате налогов и сборов на сумму свыше 5,3 млн рублей по состоянию на 1 октября 2016 года и в размере свыше 6 млн рублей по состоянию на 24 января 2017 года, он не предпринял действий по ее погашению.