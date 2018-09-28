В Екатеринбурге сняли документальный фильм о семьях, воспитывающих детей с инвалидностью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Киноленту "Особый путь" о детях с ограниченными возможностями здоровья и их родителях, снятую уральскими документалистами, представили в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге. Об этом в пятницу сообщила журналистам президент ассоциации "Особые люди" Татьяна Флеганова.

Документальная лента стала не просто отражением жизни семей, столкнувшихся с проблемой детской инвалидности, но позволила родителям найти эффективные методики для "особенных" детей. На протяжении всего проекта ребята посещали занятия по адаптивной физической культуре и гидрореабилитации, а также занимались с педагогами по выстраиванию коммуникаций.

"Фильм "Особый путь" был создан для помощи детям с инвалидностью. Для меня было очень важно не просто снять кинокартину, а чтобы была прикладная польза, - рассказала автор проекта. - Дети прошли занятия в течение двух-трех месяцев. Те результаты, которые увидели операторы, режиссеры, были поразительными".

Флеганова пояснила, что фильм состоит из трех жизненных историй, сюжетно соединенных в финале киноленты. "Эти истории жизни девочек с синдромом Дауна, с расстройством аутистического спектра и история жизни мальчика с ДЦП: как они учатся, как занимаются, что им мешает, что помогает, каких результатов удалось достичь", - пояснила Флеганова.

По ее словам, специальные показы документальной ленты будут проводиться для педагогов и медиков.

Ассоциация "Особые люди", зарегистрированная в Екатеринбурге около трех лет назад, стала инициатором ряда социально-значимых мероприятий. Ассоциация создана по инициативе членов семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Стратегическая цель организации - привлечение внимания широкой общественности и властей к проблемам этих людей и воспитывающих их семей, а также - формирование для них адекватного жизненного маршрута.