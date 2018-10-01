Первые авиационные учения ОДКБ "Воздушный мост - 2018" стартовали в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Первые совместные учения авиационных сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Воздушный мост - 2018" стартовали в Екатеринбурге. Маневры будут проходить по 14 октября на территории Центрального военного округа, передает корреспондент ТАСС.

В учениях принимают участие Объединенный штаб ОДКБ и представители вооруженных сил стран государств - членов ОДКБ: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

"Впервые мы проводим "Воздушный мост - 2018", особенностью которых станет масштабная переброска мобильных сил с применением военно-транспортной авиации шести стран ОДКБ. Всего будет переброшено воздушным способом более 3,5 тысячи военнослужащих и 620 единиц военной техники", - сказал на открытии учений командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин.

Он отметил, что в рамках учений создана единая система управления группировками авиации и войск противовоздушной обороны ОДКБ с опорой на интегрированные и совмещенные автоматизированные системы управления, такие как "Поляна- Д4М1" и "Бастион".

В Екатеринбурге создан объединенный командный пункт, представители авиационных сил ОДКБ отработают совместные действия по управлению воздушным движением государств - членов ОДКБ, переброске воинского контингента и материальных средств к местам выполнения учебно-боевых задач в Киргизии, Казахстане и Таджикистане, а также в России. Как пояснили в пресс-службе Центрального военного округа, состав объединенного командного пункта составляет около 140 человек.

"Хотелось бы отметить, что данные учения проводятся в рамках других учений "Боевое братство - 2018", которые проводится в Центрально-Азиатском регионе. До сегодняшнего дня такие учения с авиационными силами не проводились, все было в разрозненном положении. Из самолетов применятся будет транспортная авиация - Ил-76, С-295 ["Си-295"] и Ан-26", - сказал заместитель начальника объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов.