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Один человек погиб и один пострадал при крушении дельтаплана в Свердловской области

ЧП произошло в районе поселка Черноисточинск
© Пресс-служба управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб, еще один пострадал в результате крушения дельтаплана в районе поселка Черноисточинск Свердловской области. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

"По предварительным данным, дельтаплан, управляемый жителем Екатеринбурга, взлетел с территории пруда поселка Черноисточинск. Поднявшись на высоту, летательный аппарат потерпел крушение на территории коллективного сада рядом с поселком. Пилот дельтаплана погиб на месте, пассажир с множественными травмами доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что информация о ЧП поступила в дежурную часть днем 3 декабря.

Следователи возбудили уголовное дело после гибели человека в результате крушения. Об этом сообщает во вторник СК РФ в Twitter.

"В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту падения мотодельтаплана "Апогей-16". Пилот погиб на месте, пассажир с тяжелыми травмами доставлен в больницу Нижнего Тагила. На месте происшествия работает следственная группа, назначены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Кроме того, Нижнетагильская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

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