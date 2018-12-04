Полпред на Урале призвал доработать механизм финансирования учебно-научного центра УрФУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов призвал усовершенствовать механизм финансирования для развития инфраструктуры единственного в округе специализированного учебно-научного центра (СУНЦ), который расположен в Екатеринбурге и является подразделением Уральского федерального университета (УрФУ).

"К сожалению, внешний облик здания, те условия, в которых учатся и живут учащиеся центра, оставляют желать лучшего. Образовательное учреждение, в котором готовят будущую элиту российской науки, в котором трудятся десятки высокопрофессиональных педагогов, заслуживает гораздо лучшего отношения. Действительно: есть нестыковки в законодательстве с точки зрения финансирования - об этом в ближайшее время я поговорю с помощником президента РФ Андреем Фурсенко, состоится у меня встреча и с министром науки и высшего образования Михаилом Котюковым", - сказал Цуканов во вторник ТАСС по итогам рабочей поездки в центр.

Он отметил, что центр выполняет сформулированную в указе президента РФ задачу по обеспечению глобальной конкурентоспособности российского образования. По словам ректора УрФУ Виктора Кокшарова, сейчас в нем учатся более 700 детей из 12 регионов России. "Мы провели подробный разговор [c Цукановым] о тех проблемах, которые сегодня есть, они связаны с развитием инфраструктуры подобного рода учебных заведений. Самая главная проблема - нехватка средств на развитие инфраструктуры, [...] сегодняшняя инфраструктура явно не соответствует этим задачам", - сказал он журналистам.

Кокшаров пояснил, что для решения проблемы могут быть использованы возможности национальных проектов "Наука" и "Образование". "Там есть специальные подразделы, которые касаются талантливых детей. Кроме того, надо будет провести разговор с региональными властями и властями Екатеринбурга о том, чтобы объединить усилия и создать серьезный, хорошо оборудованный центр для обучения талантливых детей, которые должны оставаться в регионе и способствовать его развитию", - уточнил ректор.

О центре

Всего в России четыре СУНЦа: помимо Екатеринбурга, они есть в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. На Урале он был создан в 1990 году для углубленного обучения по программам основного общего и среднего общего образования. Центр имеет в своем составе восемь кафедр, укомплектованных профессорско-преподавательским составом УрФУ и учителями, обучение производится по авторским программам. Иногородние обучающиеся проживают в общежитии.

СУНЦ УрФУ является центром по работе с талантливыми школьниками регионов Урала, Поволжья и Западной Сибири, ежегодно он организует и проводит на своей базе мероприятия для более чем 1 тыс. человек. По итогам ЕГЭ 2017 года, выпускники центра получили 30 стобалльных результатов. Кроме того, по инициативе центра УрФУ в 2016 году провел Международный турнир юных физиков, а с прошлого года вуз официально представляет интересы турнирного движения в стране.