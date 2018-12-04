Уральские юристы предложили срочную блокировку ресурсов, содержащих призыв к преступлениям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Уральские юристы разработали предложение по срочной блокировке ресурсов, содержащих призывы к совершению преступления, на срок до одного месяца вне судебного процесса. Об этом во вторник сообщил журналистам эксперт проекта "Территория закона", доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) Данил Сергеев.

Данное предложение о внесении изменений в действующее законодательство было разработано в рамках проекта "Территория закона", который был инициирован студенческим сообществом УрГЮУ при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

"Был разработан законопроект по противодействию распространению идеологии уличных банд, которая распространяется через интернет, поскольку сейчас ресурс, содержащий призывы к совершению преступления, невозможно заблокировать во вне судебном порядке. Мы разработали предложения по временной блокировке данных ресурсов на срок до одного месяца по решению прокурора с помощью запретительного приказа, то есть, если появляется ресурс, содержащий призывы молодежи совершать преступления, рекламирующий криминальный образ жизни, то прокурор может направить по нашему проекту в Роскомнадзор предложение по срочной блокировке на срок до одного месяца. И за этот месяц он уже обращается в суд, соответственно, здесь двойной контроль", - сказал Сергеев на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

Сергеев добавил, что запретительный приказ направлен на защиту не только молодежи, но и всех остальных категорий населения, например, от домашнего насилия. "Прокурор с помощью запретительного приказа может временно запретить, например, каким-то лицам проживать в одном помещении в целях избавления в том числе от домашнего насилия, насилия над детьми и прочее", - пояснил он.

Руководитель проекта "Территория закона", председатель студенческого совета УрГЮУ Даниил Быков пояснил, что проект переходит в этап общественного обсуждения в пяти федеральных округах РФ. "До конца года, думаю, что этому законопроекту, уже доработанному, будет дан ход", - сказал он.