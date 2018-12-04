Правительство РФ утвердило состав оргкомитета празднования 300-летия Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство России 1 декабря утвердило состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия Екатеринбурга в 2023 году. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Во исполнение указа президента Российской Федерации от 6 мая 2018 года №196 "О праздновании 300-летия основания г. Екатеринбурга" утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия основания г. Екатеринбурга", - говорится в документе.

Председателем оргкомитета стал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заместителем председателя - первый замгубернатора региона Алексей Орлов. В состав оргкомитета также вошли первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, вдова первого президента России Бориса Ельцина - Наина Ельцина, ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров.

Екатеринбург - уральский мегаполис с населением около полутора миллионов человек, четвертый по численности в России после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Его история началась в 1723 году, когда на железоделательном заводе у реки Исеть был осуществлен пробный пуск ковочных молотов и начало работу самое технологически совершенное металлургическое предприятие того времени.