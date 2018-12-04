Свердловские архивисты подтвердили подлинность записки военнопленных немцев на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Подлинность записки немецких военнопленных, работавших в 1950-е годы во Дворце культуры города Дегтярск в Свердловской области, подтверждена работниками регионального управления архивами. Об этом во вторник сообщил ТАСС начальник управления Александр Капустин.

В пресс-службе регионального управления архивами пояснили, что 9 ноября 2018 года один из рабочих во время ремонта Дворца культуры обнаружил записку, предположительно, составленную немецкими военнопленными. Находка была отправлена в Свердловский архив для проведения реставрационных работ и исследований.

"Записка является подлинной, относится к 10 февраля 1952 года [дата обозначена в тексте записки]. Записка была передана нам в очень сложном состоянии, она, фактически, хранилась 60 с лишним лет и сохранилась только потому, что была обернута в фольгу из-под шоколада. Мы провели целый комплекс реставрационных работ: полностью восстановили текст, восстановили носитель. Сейчас мы документ соответствующим образом оформим, обеспечим его сохранность и сдадим на хранение в архив административных органов Свердловской области," - сообщил Капустин.

По словам начальника управления, текст написан на разлинованном вручную листке бумаге на немецком и русском языках. "Записка дает возможность нам несколько иными глазами взглянуть на жизнь советских военнопленных и немецких военнопленных", - сказал Капустин, уточнив, что в лагере, расположенном на территории Дегтярска, находились солдаты и офицеры войск СС.

Он пояснил, что для немецких военнопленных существовали нормы питания, люди проходили медицинский осмотр, их лечили, поднимали на ноги "особенно после Сталинграда, когда многие из них были обморожены". "Быт советских военнопленных в немецких лагерях и германских военнопленных в лагерях СССР - это две большие разницы. Содержание их [немцев] было вполне приемлемым, отсюда и появляются шоколадки, потому что шоколад входил в рацион," - отметил собеседник агентства.

В пресс-службе регионального управления архивами сообщили, что комплекс реставрационных работ продлится до 10 декабря. "Место дальнейшего хранения документа - Государственный архив административных органов Свердловской области", - сказали в пресс-службе.