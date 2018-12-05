ЦИК определился с кандидатурой на пост главы избиркома Свердловской области

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду рекомендовал избирательной комиссии Свердловской области избрать на пост председателя члена избиркома Владимира Русинова.

"Предложить избирательной комиссии Свердловской области кандидатуру Русинова Владимира Ивановича... для избрания его на должность председателя", - говорится в постановлении ЦИК.

Пост председателя свердловского облизбиркома оказался вакантным, после того как в ноябре бывший руководитель комиссии Валерий Чайников стал заместителем губернатора - руководителем аппарата губернатора Свердловской области. Чайников руководил избиркомом с 2012 года.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил журналистам, что при отборе кандидатур на пост председателя свердловского облизбиркома рассматривались несколько претендентов, в том числе глава городской избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров.

О Русинове, по словам Булаева, члены избиркома Свердловской области отозвались "как о человеке абсолютно профессиональном, коммуникабельном, который способен без какой-то эпатажности решать проблемы и ставить задачи".