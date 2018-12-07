Челябинскому заводу металлоконструкций приостановили разрешение на выбросы

ЧЕЛЯБИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области приостановило действие разрешения на выбросы вредных веществ, выданное АО "Челябинский завод металлоконструкций". Об этом в пятницу журналистам сообщила пресс-служба управления.

По данным управления, Челябинский завод металлоконструкций выбрасывает в воздух вредные вещества: диметилбензол (ксилол), метилбензол (толуол), этилбензол, бутилацетат, азота диоксид, углерод оксид. В зону его потенциального влияния попадают жилые территории Ленинского района города.

"Действие разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух для АО "Челябинский завод металлоконструкций" приостановлено, так как на предприятии выявлен не учтенный в проекте нормативов источник выбросов - роботизированная сварочная установка", - говорится в сообщении.

Ранее в руководстве управления ТАСС поясняли, что приостановка разрешения на выбросы означает, что предприятие за выбросы будет платить в 25 раз дороже, так как теперь у него все выбросы стали сверхнормативными. Если оно подтвердит, что выбросы соответствуют установленным нормативам, разрешение будет восстановлено.

Комментарием руководства завода ТАСС не располагает. По официальным данным, АО "Челябинский завод металлоконструкций" является одним из крупнейших заводов, которые выпускают строительные и мостовые конструкции. Ведет свою историю с 1940-х годов.