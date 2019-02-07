Возбуждено дело в отношении матери, избившей своего ребенка в больнице Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Челябинские следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью трехмесячному мальчику из Магнитогорска, над которым, по утверждению пациентов, издевалась мать в челябинской больнице. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Ранее сообщалось, что в социальной сети "ВКонтакте" пациенты больницы разместили информацию, что одна из матерей издевается над своим ребенком. Успокоить женщину удалось только после визита психиатра и юридического сотрудника лечебного учреждения. Полиция и СУ СК по Челябинской области провели проверку по факту получения ребенком травм. Ребенок был передан отцу.

"В январе 2019 года в лечебное учреждение города Магнитогорска с диагнозом "травма головы" поступил трехмесячный мальчик, который впоследствии был переведен для оказания медицинской помощи в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. По факту травмы ребенка следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области была организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего")", - говорится в сообщении.

По данным следователей, предварительно установлено, что мальчик имеет врожденное заболевание. "По словам матери, ребенок упал с ее рук и получил ушиб головы в виде синяка. Уже находясь вместе с сыном в лечебном учреждении, мать причинила ему телесные повреждения, за что была привлечена к административной ответственности сотрудниками полиции по ст. 6.1.1 КоАП РФ ("Побои")", - добавили в пресс-службе.

Врачи сообщили, что ребенок идет на поправку.