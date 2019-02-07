Все школы Сургута закрыты из-за вспышки гриппа и ОРВИ

ТАСС, 7 февраля. Занятия приостановили в школах и учреждениях профессионального и дополнительного образования Сургута в связи с высокой заболеваемостью жителей гриппом и ОРВИ. Об этом в четверг сообщила журналистам заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югре в Сургуте и Сургутском районе Елена Бондаровская.

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"Для минимизации последствий от вспышечной заболеваемости [ОРВИ и гриппом] на территории Сургута [санитарно-противоэпидемиологической комиссией было принято решение] приостановить учебный процесс в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, учреждениях профессионального образования с 8 февраля и до особого распоряжения", - сказала она.

По словам Бондаровской, всего за прошлую неделю за медицинской помощью обратились более 5 тыс. заболевших ОРВИ и гриппом, из них более 3,5 тыс. - дети до 14 лет. "Резкий скачок заболеваемости произошел в возрастной группе до двух лет (рост на 37,2%) и в возрастной группе от семи до 14 лет (рост более чем на 30%)", - пояснила она.

Ранее учебный процесс приостановили в школах Ханты-Мансийска. Как отмечалось на сайте городской администрации, школьники будут находиться на дистанционном обучении до 12 февраля включительно.