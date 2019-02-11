Более 5 тыс. военных ЦВО принимают участие в учениях в Сибири, на Урале и в Поволжье

ТАСС, 11 февраля. Более 5 тысяч военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) проводят учения в семи регионах России, а также на территории Киргизии и Таджикистана. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.

"Учения проходят в Новосибирской, Кемеровской, Оренбургской, Самарской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском крае, а также на территории российских баз в Киргизии и Таджикистане. В учениях задействовано более 5 тысяч военнослужащих", - говорится в сообщении.

В ходе маневров представители всех родов войск отработают навыки ведения огня из танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, новых бронетранспортеров БТР-82А. Также будут задействованы самоходные гаубицы "Акация", "Мста", минометы "Сани", автоматические гранатометы АГС-17.

В пресс-службе уточнили, что для создания обстановки, приближенной к боевой, на полигонах применяется более тысячи различных статических и динамических мишеней, имитирующих бронированную и авиационную технику условного противника. "Особое внимание уделяется отработке вопросов ведения боевых действий в условиях незнакомой открытой местности, организации взаимодействия, управления огнем штатных и приданных подразделений, совершенствовании навыков вождения и ведения огня из боевых машин, выполнения индивидуальных и групповых нормативов на тактическом поле "поселок" и "город", - рассказали в пресс-службе.

Учения завершатся боевыми стрельбами в конце февраля.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В округ входит ряд заграничных объектов - 201-я военная база в Таджикистане, база Кант в Киргизии, а также подразделения в Казахстане.