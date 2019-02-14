Карантин по гриппу и ОРВИ продлен в школах Нижнего Тагила до конца недели

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Карантин по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) продлили в школах Нижнего Тагила (Свердловская область) до конца недели. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации города.

"На заседании штаба по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям принято решение еще на одну неделю продлить карантинные мероприятия, а также запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. Решение обусловлено тем, что уровень заболеваемости хоть и стабилизировался, но остается достаточно высоким", - говорится в сообщении.

Как уточнила ТАСС сотрудница пресс-службы администрации Нижнего Тагила, карантин продлен до конца этой недели включительно. По ее словам, в понедельник состоится заседание, на котором будет решаться вопрос о дальнейших ограничительных мероприятиях.

По словам замначальника территориального отдела Роспотребнадзора Нижнего Тагила по эпидемиологическому надзору Ольги Котовой, в начале этой недели показатель заболеваемости снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели, однако в разных районах города наблюдается рост ОРВИ и гриппа среди взрослого населения.

"В начале недели наблюдается увеличение обращений тагильчан с высокой температурой. В поликлиниках и больницах действует "масочный" режим, потоки здоровых и больных пациентов разделены, не допускается скопления в коридорах большого количества людей, ускорено время получения результатов флюорографических исследований", - добавили в пресс-службе.

По состоянию на 13 февраля в Нижнем Тагиле закрыто на карантин 22 группы в 20 детских садах и 15 классов в 7 образовательных учреждениях.