Взыскания по коммунальным платежам в Свердловской области увеличились на треть в 2018 г.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Суды Свердловской области взыскали более 5 млрд рублей за коммунальные услуги в 2018 году. Это на треть больше показателя 2017 года, сообщил журналистам в четверг исполняющий обязанности председателя Свердловского областного суда Владимир Дмитриев.

"Что касается взыскания коммунальных платежей <…> в приказном порядке, то есть без проведения судебного заседания, было взыскано более 5,5 млрд рублей. Если в 2017 году эта цифра равнялась примерно 4 млрд, то в минувшем году она возросла до 5,5 млрд, - сказал Дмитриев. - Рост числа дел о взыскании коммунальных платежей в нашем регионе соответствует той тенденции, которая по всей России наметилась".

По его словам, взыскания по коммунальным платежам составили 45% от общего числа. "Всего же суды области в прошлом году рассмотрели порядка 30 тыс. уголовных дел, более 600 тыс. - гражданских дел, более 170 тыс. - дел об административных правонарушениях и порядка 11 тыс. административных дел", - отметил он.

Кроме того, заявил и. о. председателя, отмечается рост взысканий по кредитным задолженностям. "В прошлом году в порядке приказного производства и в порядке искового производства суды области удовлетворили требования на сумму более 11 млрд рублей по кредитным задолженностям. Рост также практически на треть возрос", - сказал Дмитриев.