Сбербанк поможет привлечь частные инвестиции для строительства соцобъектов на Ямале

ТАСС, 14 февраля. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и Сбербанк будут развивать проекты по строительству социальных и образовательных объектов на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Соответствующее соглашение подписали губернатор округа Дмитрий Артюхов и глава Сбербанка Герман Греф на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщается в четверг на сайте правительства ЯНАО.

"Правительство Ямала заключило соглашение с ПАО "Сбербанк" о сотрудничестве в сфере строительства социальных и образовательных объектов на основе механизмов государственно-частного партнерства. На Российском инвестиционном форуме в Сочи документ подписали губернатор округа Дмитрий Артюхов и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно программе развития образования в округе до 2021 года, планируется построить пять школ и 13 детских садов с привлечением частных инвестиций. "Документ, который мы подписали сегодня, важен для развития государственно-частного партнерства на Ямале. Взаимодействие со Сбербанком позволит создать в округе еще более комфортные условия для инвесторов, которые готовы участвовать в строительстве школ и детских садов", - приводятся слова Артюхова в сообщении.

Соглашение предполагает различные способы поддержки потенциальных инвесторов. "Сбербанк готов предоставлять кредитные средства и банковские гарантии значимых для экономики Ямала объектов, а также привлекать в проекты отечественных и иностранных инвесторов. Потенциальным инвесторам будет оказываться консультационная поддержка", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, механизмы государственно-частного партнерства для строительства соцобъектов применяются на Ямале с 2014 года, с их помощью в регионе были построены шесть детских садов на 1,3 тыс. мест и общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста в городе Муравленко.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.