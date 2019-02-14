Губернатор Югры предложила создать совместные с Минэнерго РФ команды по инвестпроектам

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО-Югра) Наталья Комарова предложила создать совместные с Минэнерго РФ команды для курирования инвестиционных проектов в топливно-энергетическом комплексе. Об этом она сообщила в четверг на Российском инвестиционном форуме.

"У нас есть потолок: мы имеем собственные возможности влиять на муниципальные административные регламенты, но федеральные - вне наших возможностей. Мы видим, что в этом случае можно пойти по пути создания совместных с министерством [энергетики РФ] команд, чтобы тот или иной инвестиционный проект регуляторно сопровождать", - сказала Комарова в ходе дискуссии "ТЭК: создание условий для инвестиций - залог сохранения конкурентоспособности российской экономики".

Комарова отметила, что регион ежегодно направляет на поддержку инвестпроектов 1% валового регионального продукта и создает для их продвижения и сопровождения благоприятную среду. По ее словам, в результате административной поддержки в ХМАО-Югре шесть крупных месторождений были введены в эксплуатацию на 5-7 лет раньше срока, предусмотренного лицензионным соглашением.

"Работающим предприятиям необходимы специальные налоговые режимы, которые учитывают текущее состояние дел в отрасли. Необходимо привлекать инвестиции в переработку сырья. Тут важна инновационная составляющая, надо заниматься созданием венчурно-инвестиционных "конвейеров", которые и дадут возможность привлечения инвестиций на каждом из этапов. И тогда мы сможем говорить о том, что влияние регионов на состояние дел в отрасли будет реальным и измеряемым", - объяснила Комарова.

Валовой региональный продукт ХМАО-Югры в 2018 году превысил 3 трлн 396 млрд рублей. С 2010 года в округе введено в разработку 55 новых месторождений, в 2017 году в пользование предоставлено 23 участка недр, открыто три новых месторождения, компании "Сургутнефтегаз", "РН - Юганскнефтегаз", "Лукойл - Западная Сибирь", "НК "Конданефть", "Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз", "Колванефть" ввели в разработку девять месторождений. "Газпром нефть" реализует в регионе национальный проект "Бажен" по освоению Баженовской свиты, до 2025 года в него инвестируют около 70 млрд рублей.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.