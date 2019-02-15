Тушение пожара на хвостохранилище в Копейске профинансируют из бюджета Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Тушение эндогенных пожаров на хвостохранилище выработанных угольных шахт в городе Копейске Челябинской области будет профинансировано из областного бюджета. Соответствующее поручение дал глава региона Борис Дубровский, сообщила пресс-служба губернатора.

По данным пресс-службы администрации Копейска, на хвостохранилище выработанных угольных шахт, расположенных на озере Курочкино в поселке Старокамышинск Копейского городского округа, северо-восточнее СНТ "Шахтер", протекают эндогенные пожары. Местные жители жалуются на смог и запах гари. С 11 февраля на территории Копейска введен режим ЧС.

"Большое количество жалоб поступает от населения на качество атмосферного воздуха. Наша задача - решить эту проблему, на тушение эндогенных пожаров Копейскому городскому округу будут выделены средства из областного бюджета", - цитирует Дубровского пресс-служба. Сумма средств не уточняется.

Ранее сообщалось, что тушение очагов пожара в зоне ЧС будет происходить путем укрытия несгораемым грунтом с последующей герметизацией участков слоем глины.

Копейск - город-спутник Челябинска, там проживают около 150 тыс. человек. Шахты, расположенные в городе, функционировали с 30-х годов прошлого века, сейчас не действуют.