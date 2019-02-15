Около тысячи военных ЦВО приняли участие в отборочном этапе "Танкового биатлона"

ТАСС, 15 февраля. Около тысячи военнослужащих соединений и частей Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в первом этапе "Танкового биатлона". В отборе лучших экипажей задействованы шесть полигонов РФ и один в Таджикистане, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в пятницу.

"Экипажи Т-72Б3 состязаются в ведении огня из орудия танка и крупнокалиберного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням на дистанции от 900 до 2200 метров, имитирующим бронетехнику и низколетящие вертолеты. Механики-водители осваивают технику скоростного преодоления препятствия в виде эскарпов, траншей, рвов, колейных мостов, косогоров и минно-взрывных заграждений. В отборочном этапе конкурса принимают участие около тысячи военнослужащих и задействованы семь полигонов, расположенных в Алтайском крае, Кемеровской, Оренбургской, Самарской, Свердловской, Челябинской областях и в Таджикистане", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что полигоны оборудованы специальными трассами, позволяющими круглогодично в любое время суток отрабатывать нормативы вождения, маршевой, огневой и других видов подготовки.

Танковый биатлон - ежегодные учебно-боевые состязания танковых экипажей, проходящие на военных полигонах в России. Организатор - Министерство обороны РФ. Цель соревнований - развитие военного сотрудничества и укрепление боевого содружества вооруженных сил государств - участников игр.

В ходе Армейских международных игр - 2019 планируется провести 31 международный конкурс на территории 11 стран. Приглашения от Министерства обороны РФ и военных ведомств стран - соорганизаторов конкурсов направлены в 86 государств мира.