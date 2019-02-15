Челябинские власти опровергли информацию о выбросе хлороводорода на заводе

ЧЕЛЯБИНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Информация о выбросе хлороводорода на Челябинском металлургическом заводе, которая распространяется в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом в пятницу говорится в пресс-релизе Министерства экологии Челябинской области.

С анонимных аккаунтов в социальных сетях жителям Челябинска рассылаются личные сообщения с информацией о том, что в ночь на 15 февраля на Челябинском металлургическом заводе якобы произошел выброс хлороводорода. В сообщениях рекомендуется сутки не выходить на улицу.

"Мы связались с Главным управлением МЧС России по Челябинской области. Выяснилось, что сообщение не соответствует действительности. В социальных сетях распространяется фейковая информация", - цитирует пресс- служба начальника управления экологического просвещения областного Минэкологии Виталия Безрукова.

В пресс-служба Главного управления МЧС России по региону журналистам сообщили, что аварии на предприятии не было, угрозы для населения и экологии нет. "Не верьте вбросам со стороны непонятных источников. Вся информация о данном факте передана в правоохранительные органы", - отметили в ГУ МЧС.

Как подчеркнули ТАСС в пресс-службе Челябинского металлургического комбината, предприятие в технологическом процессе не использует соляную кислоту, поэтому выбросы хлороводорода невозможны.

"Распространение заведомо ложной информации, тем более создающей опасность нарушения общественного порядка, является наказуемым преступлением, и ЧМК заинтересован в доскональном разбирательстве по данному вбросу, для чего обратится в правоохранительные органы", - сказали ТАСС в пресс-службе предприятия.