НПО "Конверсия" поставит в Югру медоборудование, вертолеты и котельные на 15 млрд рублей

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и НПО "Конверсия" (коммерческая компания, созданная госкорпорацией "Ростех" и ВЭБ) договорились о поставках в регион медоборудования, вертолетов и котельных на 15 млрд рублей. Соответствующее соглашение было подписано в пятницу на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха".

"НПО "Конверсия" и Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поставок высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи. НПО "Конверсия" выступит оператором пилотных проектов по поставке медоборудования, вертолетов и перевода котельных на СПГ [сжиженный природный газ] на общую сумму свыше 15 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о вертолетах Ми-8АТМ для авиакомпании "Нижневартовскавиа", широком спектре диагностического и лечебного оборудования для медучреждений региона и оборудовании для перевода 80 котельных на СПГ.

По словам председателя совета директоров НПО "Конверсия", директора по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василия Бровко, в первую очередь совместные с Фондом развития Югры проекты направлены на повышение уровня медицинского обслуживания, развитие региональных перевозок и модернизацию энергоснабжающей инфраструктуры. "В планах также внедрение энергосберегающих технологий и систем "Умного города", реализация экологических проектов, сотрудничество в других актуальных для региона сферах", - приводит слова Бровко пресс-служба.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.