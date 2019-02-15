Карантин по гриппу и ОРВИ отменят в школах Кургана с 18 февраля

ТАСС, 15 февраля. Введенный 30 января карантин по гриппу и ОРВИ в школах Кургана будет снят 18 февраля, сообщила в пятницу пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"На состоявшемся 15 февраля в департаменте здравоохранения Курганской области штабе по предупреждению распространения гриппа в Курганской области отмечено улучшение ситуации по заболеваемости острыми респираторными инфекциями в регионе. <…> Штабом решено считать ситуацию по заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории Курганской области, имеющей тенденцию к снижению. С связи с этим занятия в образовательных организациях Кургана решено возобновить с 18 февраля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в образовательных учреждениях Кургана продолжатся такие профилактические мероприятия, как дезинфекционный режим, проветривание и другие.

По данным Роспотребнадзора, темп снижения заболеваемости за текущую неделю в регионе составил 38,2%. В Кургане зарегистрирован 4181 случай ОРВИ и 12 случаев гриппа. Как и в целом по региону, заболеваемость в возрастной группе от 7 до 14 лет в городе ниже недельного порога на 37,1%.