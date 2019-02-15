Свердловские власти рассматривают участие Италии в качестве партнера ИННОПРОМа в 2020 г.

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Свердловской области рассматривают возможность участия Италии в качестве страны-партнера 10-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ в 2020 году. Об этом сообщил в пятницу по итогам встречи с итальянскими дипломатами на Российском инвестиционном форуме в Сочи первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

"Мы уделяем серьезное внимание развитию Международной промышленной выставки в Екатеринбурге, у нас появляются новые возможности, уже в этом году будет достроен конгресс- центр выставочного центра "Екатеринбург-Экспо". И то, что сегодня серьезно обсуждается возможность участия Италии в качестве страны-партнера ИННОПРОМа, не может не радовать. Италия - очень высокотехнологичная страна, это очень удобный транзитный узел для выхода на европейские рынки", - приводит департамент информационной политики региона слова Орлова.

Торговый советник посольства Италии Франческа Санторо отметила, что итальянская сторона намерена привезти в Екатеринбург в 2020 году большое количество представителей своих предприятий и проработать культурную программу.

В 2019 году страной-партнером выступит Турция. Как сообщил ТАСС губернатор области Евгений Куйвашев, на выставке в текущем году будут представлены экспозиции Венгрии, Италии, Словакии, Чехии, Швеции, Японии, Республики Корея. "Уверен, партнеры из Турецкой Республики продемонстрируют все многообразие своей промышленности. Организаторы выставки презентовали ее совсем недавно в Стамбуле, участие во встрече приняли более 40 турецких компаний, которые проявили большую заинтересованность", - сказал он.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. Странами-партнерами выставки в разные годы выступали Китай, Япония, Индия и Республика Корея. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.