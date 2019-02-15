Югра подписала соглашение о сотрудничестве с аналитическим центром при правительстве РФ

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и аналитический центр при правительстве России договорились о сотрудничестве в сфере мониторинга реализации госпрограмм. Соответствующее соглашение сроком на пять лет подписано в пятницу на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщается на едином официальном портале госорганов Югры.

"Пятилетнее соглашение о сотрудничестве между правительством Ханты-Мансийского автономного округа и аналитическим центром при правительстве России подписали губернатор Югры Наталья Комарова и руководитель центра Владислав Онищенко на полях Российского инвестиционного форума в Сочи", - говорится в сообщении.

Правительство Югры и аналитический центр планируют проводить прикладные научные исследования, осуществлять информационно-аналитическую, экспертно-аналитическую и консультационную деятельность, организовывать совместные форумы, семинары, конференции, симпозиумы и другие мероприятия, включая стратегические сессии.

Отмечается, что основными направлениями сотрудничества станут организация и проведение в Югре мониторинга реализации госпрограмм, федеральных и региональных проектов в части экономического, социально-экономического, научного и научно-технического развития. В частности, проведение анализа и прогнозирования динамики основных показателей социально-экономического развития региона, в том числе в сферах инвестиционной, внешнеэкономической деятельности и межрегионального сотрудничества.

По словам Комаровой, регион заинтересован в данной работе. "Мы крайне заинтересованы в этом сотрудничестве, которое позволит повысить эффективность работы для дальнейшего развития нашего региона", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.