ГИБДД на Урале незаконно выписала более 400 штрафов из-за неисправности пункта контроля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области вскрыла факты незаконного привлечения к административной ответственности из-за неисправности весов на автоматическом пункте контроля на 346-м километре дороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов, в результате чего УГИБДД было выписано более 400 штрафов. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой прокуратуры Свердловской области.

"Прокуратура вскрыла факты незаконного привлечения к административной ответственности более 400 лиц. С декабря 2017 года по июнь 2018 года на 346-м километре дороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов на основании данных автоматического пункта весогабаритного контроля УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области вынесено 411 постановлений о привлечении предпринимателей к административной ответственности по различным частям статьи "Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства" в виде штрафа. При этом Уральским межрегиональным территориальным управлением Росстандарта в рамках мероприятий по контролю проверена работа автоматического пункта весогабаритного контроля, в результате выявлена его неисправность, что указывает на недостоверность показаний оборудования", - говорится в сообщении, где уточняется, что минимальный размер штрафа по указанной статье составляет 150 тыс. рублей.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что около 320 постановлений были отменены в связи с недоказанностью обстоятельств. По данным фактам областная прокуратура внесла свердловскому управлению ГИБДД представление, его руководители и сотрудники получили предупреждение об ответственности за несоблюдение действующего законодательства в области безопасности дорожного движения. "Наряду с этим работа автоматического пункта весогабаритного контроля приостановлена", - добавили в пресс-службе ведомства, пояснив, что там были неисправны весы.

По данным прокуратуры, в настоящее время на основании решений суда и заявлений лиц, незаконно привлеченных к ответственности, Госавтоинспекцией региона организованы мероприятия по возврату уплаченных штрафов.