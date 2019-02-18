Врачи в Екатеринбурге удалили у мальчика опухоль размером с половину лица

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Врачи городской клинической больницы № 40 в Екатеринбурге удалили доброкачественную опухоль, которая занимала половину лица у 17-летнего школьника. Об этом в понедельник сообщается на сайте Министерства здравоохранения Свердловской области.

"Врачи-нейрохирурги и рентгенхирурги ГКБ № 40 Екатеринбурга провели операцию по удалению объемной доброкачественной опухоли, занимавшей половину лицевого черепа 17-летнего больного. Удаление новообразования было проведено с применением современной эндоскопической технологии через полость носа. Благодаря этому удалось избежать открытой травматичной операции на лице", - говорится в сообщении.

В нем указано, что школьника часто беспокоили внезапные и длительные кровотечения из носа, затруднение дыхания днем и нарушения дыхания во сне ночью. Длительное лечение не принесло успеха. В результате более углубленной диагностики обнаружилась большого размера опухоль, расположенная в структурах основания черепа и полости носа. Как отметили на сайте Минздрава, такая патология встречается один раз на 50-60 тысяч.

"Сначала рентгенхирурги закрыли кровоснабжающие артерии, питавшие опухоль, для исключения значительной кровопотери во время операции. На втором этапе лечения необходимо было удалить опухоль с максимальным сохранением окружающих тканей: фрагментировать ее и по кусочку вытащить наружу через носовые ходы. <…> На восьмой день после операции пациент был выписан домой. Чувствует себя нормально, ограничений по здоровью нет", - отмечается в тексте.