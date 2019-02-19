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Цуканов: на антитеррористическую защиту школ и детсадов Урала нужен еще 1 млрд рублей

Полпред президента РФ в УрФО отметил, что "регионы просто обязаны выделить эти деньги в кратчайший срок"

ТЮМЕНЬ, 19 февраля. /ТАСС/. На полное обеспечение антитеррористической защиты школ и детсадов Урала необходимо дополнительно более 1 млрд рублей. Такие данные полпред президента РФ в Уральском федерально округе Николай Цуканов привел на совещании у секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, посвященном обеспечению безопасности учебных заведений.

"На приведение зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями антитеррористической защищенности дополнительно требуется немногим более 1 млрд рублей", - сказал полпред. "Для регионов УрФО, за исключением Курганской области, эта цифра практически мизерная, - добавил он. - Я думаю, что регионы просто обязаны выделить эти деньги в кратчайший срок". "В кратчайшие сроки мы этой проблемой займемся", - заверил Цуканов.

По его словам, из 10 тысяч зданий учреждений системы образования около 53% не оборудованы системами контроля управления доступом. Еще 13% объектов не оснащены "тревожными кнопками". На 581 объекте системы образования остаются неустраненными нарушения норм пожарной безопасности.

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Цуканов, Николай НиколаевичРоссия
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