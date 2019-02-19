Ученые научились определять уровень владения английским языком по навыкам чтения про себя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Участники уральской проектной смены, завершившейся в образовательном центре "Сириус" в Сочи, совместно с лабораторией мозга и нейрокогнитивного развития разработали методику определения уровня владения английским языком по движению взгляда при чтении текста. Об этом сообщила в понедельник ТАСС наставник команды проекта, магистрант кафедры психологии Уральского федерального университета (УрФУ) Эльмира Валиева.

Как отметила Валиева, для определения уровня владения иностранным языком сейчас человеку необходимо пройти несколько тестов, которые занимают большое количество времени. Новая методика поможет определять уровень по прочтении небольшого фрагмента текста.

"Нами был предложен метод определения уровня владения английским языком при помощи айтрекера. Айтрекер - это устройство, которое позволяет фиксировать положение взгляда человека на мониторе. В ходе исследования выявилось, что чем больше у человека фиксаций взгляда при чтении английского текста и чем они длительнее, тем ниже его балл теста на уровень английского языка. Сейчас проект продолжает дорабатываться совместно с лабораторией мозга и нейрокогнитивного развития, которая предложила площадку для дальнейшего исследования", - сказала Валиева.

По словам наставника группы, глазодвигательное поведение связано с когнитивными (познавательными) функциями мозга. Поэтому по движению глаз, "по фиксациям, возвратам к началу и середине предложения" можно оценивать когнитивные способности человека во время чтения: насколько ему сложно читать иностранный текст, как трудно его воспринимать. "Мы искали различия в чтении русского текста и английского. Выявилось, что, действительно, английский текст воспринимается [носителями русского языка] сложнее и дольше, люди чаще фиксируются на конкретных словах", - сказала собеседница агентства.

Уральская проектная смена в Сочи организованна Уральским федеральным университетом при поддержке Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и образовательного фонда "Талант и успех".

Центр "Сириус" в Сочи был создан образовательным фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента России. Фонд учрежден 24 декабря 2014 года выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.