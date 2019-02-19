Суд в Югре восстановил уволенного за утрату доверия замглавы Нефтеюганска

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 февраля. /ТАСС/. Суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) во вторник в ходе рассмотрения апелляции восстановил в должности уволенного с поста заместителя главы Нефтеюганска Сергея Лагойду, а приказ мэра о его отставке признал незаконным. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Лагойды Юрий Исхаков.

Как сообщают уральские СМИ, вице-мэр был уволен с должности в сентябре 2018 года после предписания врио нефтеюганского межрайонного прокурора. В документе якобы говорилось о вскрытых в ходе прокурорской проверки нарушениях. По данным судебной картотеки, в октябре того же года Нефтеюганский районный суд отказал Лагойде в удовлетворении иска о восстановлении в должности. После этого чиновник подал апелляцию в суд Югры.

"Поводом для обращения в суд послужило распоряжение Дегтярева об увольнении Лагойды по отрицательным мотивам. Орган первой инстанции встал на сторону мэрии, тогда замглавы обратился в апелляционную инстанцию", - сказал Исхаков.

Он добавил, что суд всесторонне рассмотрел данное дело и полностью отменил решение Нефтеюганского районного суда. "Сергей Лагойда восстановлен на работе с 13 сентября [2018 года]. Взыскана компенсация за вынужденный прогул", - уточнил Исхаков.

В суде ХМАО ТАСС не смогли прокомментировать решение суда, сообщив, что информация будет позже.

В администрации Нефтеюганска ТАСС сообщили, что планируют обжаловать данное решение. "Да, к нам поступала данная информация (о восстановлении Лагойды в должности - ТАСС). Решение будет обжаловаться в суде высшей инстанции", - сказала начальник информационно-аналитического отдела администрации Нефтеюганска Александра Калаганова.